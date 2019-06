Objekte vom 25. Juni 2019

Laut Gebrauchsanweisung handelt es sich bei dem ungewöhnlichen Objekt um ein Daktyloskop, einen Tatbestandskasten mit einem Set zum Abnehmen von Fingerabdrücken. Der Begriff Daktyloskopie, der sich aus dem altgriechischen Wort "dáktylos" für Finger sowie dem Wort "skopiá" für Ausschauen/Spähen ableitet, beschäftigt sich mit den Papillarleisten, den charakteristischen Linien in der Haut der Handinnenseite und der Fußsohle. Darauf basiert auch das biometrische Verfahren des daktyloskopischen Identitätsnachweises, das auch Fingerabdruckverfahren genannt wird und das auf der biologischen Unregelmäßigkeit menschlicher Papillarleisten beruht. Dieses spezielle Verfahren wird in der Kriminalistik zur Identifizierung von Personen verwendet. Die Erfindung des Daktyloskops geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück, als der Kriminologe Ivan Vučetić in La Plata in Argentinien im Jahr 1896 für die landesweite Einführung der Daktyloskopie sorgte.



Das vorliegende Daktyloskop ist mit mehreren notwendigen Utensilien ausgestattet, deren Handhabung auf der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Form und Gestaltung des Bestecks sprechen für eine Herstellungszeit in den 1920er bis 1940er Jahren. Das Stück stammt laut Aufdruck von WIRA, einem Spezialhaus für Kriminalistik in Berlin. Bei diesem Daktyloskop handelt es sich auf alle Fälle um ein interessantes und seltenes Objekt.