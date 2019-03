Objekte vom 25. März 2019

Das Lampen-Set ist ein Klassiker aus der Zeit gegen Ende der 60er Jahre. Der Entwurf stammt von Gino Sarfatti (1912-1985), der Luft- und Seetechnik an der Universität in Genua studierte. 1939 eröffnete er die Beleuchtungsfirma Arteluce, die sich sehr schnell zu einer erfolgreichen, internationalen Marke entwickelte. Plexiglas und Chrom entwickelten sich zu den beliebtesten Materialien Sarfattis. Die sehr minimalistisch gestalteten Tischlampen sind in einem guten Zustand und funktionstüchtig. Die Lampen sind auf dem Markt noch zu bekommen und erfreuen sich großer Beliebtheit. m Laufe seiner Karriere entwarf Sarfatti mehr als 400 Lampen und widmete sich selbst technischen, materiellen und für die Produktion relevanten Nachforschungen und Experimenten. In den Fünfzigern begann er mit Plexiglas zu arbeiten und in den frühen Siebzigern trieb er die Einarbeitung von Halogenlampen voran.