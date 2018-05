Objekte vom 25. Mai 2018

Die Isetta, ein Rollermobil von BMW, wurde in der Zeit von 1955 bis 1962 gebaut und hieß im Volksmund neben "Knutschkugel" auch "Adventsauto", was auf die spezielle Türöffnung zurückzuführen ist und mit dem Adventslied "Macht hoch die Tür" assoziiert wurde. Das Fahrzeug, das gestalterisch zwischen einem Motorrad und einem Auto anzusiedeln ist, wurde von BMW als "Motocoupé" bezeichnet.



Das hier hier vorliegende und restaurierte Modell aus 2. Hand mit 12 PS in typischer rot/beige Farblackierung mit Faltdach stammt aus dem Jahr 1960 und wurde laut beiliegendem Gutachten von 2014 mit einem guten Zustand von "2+" bewertet, was aktuell eher eine "3" ist. Insgesamt befindet sich die fahrtüchtige Isetta mit TÜV in einem gepflegten und altersbedingtem Zustand. Die Isetta ist ein richtiger kleiner Schatz und bei Liebhabern immer noch ein gefragtes und beliebtes Modell.



Bildquelle: ZDF