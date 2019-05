Objekte vom 25. Mai 2019 (Wdh. v. 15.02.2017)

Die Bilder weisen die Signatur des berühmten spanischen Malers Salvador Dalí (1904 -1989) auf, der als Hauptvertreter des Surrealismus zu den bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts zählt. Er produzierte zahlreiche Lithografien in hohen Auflagen, die auch heute noch entsprechend oft angeboten werden.



Bei den Bildern handelt es sich um künstlerische Original-Grafiken, um Radierungen, die sowohl eine Kaltnadel-Abteilung sowie die typische Goldstaub-Bearbeitung von Dalí aufweisen. Zwar sind alle Radierungen Dalí-Arbeiten, aber in diesem Fall wurden die einzelnen Arbeitsschritte aufgeteilt. Der Entwurf stammte vom Künstler selbst, er ritzte seine Zeichnungen auch selbst in die Radierplatte ein und gab das Blatt anschließend zur weiteren Verarbeitung an verschiedene Mitarbeiter weiter.



Ursprünglich gehörten zu diesen aus dem Jahr 1971 stammenden sechs Original-Radierungen sechs weitere, also insgesamt zwölf Exemplare. Bei den Motiven handelt es sich thematisch um "Das hohe Lied der Liebe" und "Das hohe Lied des Salomon". Die Bilder sind mit den jeweiligen Auflagen gekennzeichnet, sie sind alle gut erhalten und auch schön gerahmt.

Bildquelle: ZDF