Objekte vom 25. November 2017 (Wdh. vom 14.09.2016)

Die Werkzeuge in diesem edlen Necessaire benötigten feine Damen um die Wende zum 20. Jahrhundert zur Pflege und Bearbeitung ihrer Stiefel und Kleidung sowie zum An- und Auskleiden. Es handelt sich um Schnürhaken, Knopfhaken und zwei Feilen. Letztere dienten dazu, nötigenfalls die Ledersohle der Schuhe anzurauen, damit man nicht ausrutscht. Die Haken halfen den Damen auch dabei, ihre Mieder zu schnüren, denn bis zum Beginn des ersten Weltkrieges gab es in weiten Teilen der Bevölkerung einen "Korsettzwang". Erst durch die aufkommende Frauenbewegung kamen Korsetts zunehmend aus der Mode und die Damenbekleidung wurde freier.



Das Werkzeug-Set stammt vermutlich aus dem Zeitraum zwischen 1890 und 1910 - der Reißverschluss, der solche Hilfsmittel überflüssig machte, setzte sich erst in den 1920er Jahren durch. Das Material ist Silber. Dass es nicht gestempelt ist, liegt daran, dass es aus dünnem Silberblech gearbeitet wurde und eine Punze ein Loch in das Material geschlagen hätte. Die Werkzeuge sind komplett und im originalen Necessaire.

Bildquelle: ZDF