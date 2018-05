Der Schlaraffenpass entstammt dem Künstlerbund Schlaraffia, der im Jahr 1859 in Prag gegründet wurde. Der Künstlerbund verfasste in einer Art Satire Bemerkungen über das Beamtentum und den Adel. Die Mitglieder dieser Künstlerrunden wurden immer als Ritter bezeichnet und so können auch bis heute nur Männer dem Bund beitreten.



Im Schlaraffenpass ist der Eintrag des Ausstellungsortes "Lietzovia" vermerkt, sowie witzige Verrmerke über das Mitglied, wie hier "Ritter Veritable" und "Echter vom Lachs". Weiterhin befinden sich im Pass diverse Aufenthaltsorte des Mitglieds, die in kurioser Sprache und oft auch falscher Rechtschreibung eingetragen wurden. So ist dieser Ritter in Düsseldorf auch "eingeritten".



Auf alle Fälle ein witziges Exemplar mit kuriosen Einträgen und Bemerkungen, bei denen vieles "auf die Schippe" genommen wird. Der unterhaltsame Schlaraffenpass dürfte aufgrund der zu deutenden Eintragungen aus den 50er Jahren stammen.

Bildquelle: ZDF