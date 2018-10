Objekte vom 25. Oktober 2018

Die Musikbox stammt von der Firma Rock-Ola, die damals neben Wurlitzer als zweitgrößter Hersteller von Jukeboxen galt, wobei das Unternehmen im Jahr 1927 gegründet wurde und anfangs nur Spiel- und Verkaufsautomaten produziert hat, dann aber ab 1935 in das Juke-Box-Geschäft eingestiegen ist. Der Name Rock-Ola ist nicht wie häufig angenommen eine Ableitung von Rock "n" Roll, sondern setzt sich aus dem Namen des Gründers David Cullen Rockola zusammen. Das vorliegende Exemplar trägt auf der rückseitigen Plakette den Namen "Rock-Ola" und die Modellnummer "1493" und wurde 1962 in großen Stückzahlen gebaut, wobei die Firma in ihrer gesamten Produktionszeit um die 400.000 Jukeboxen hergestellt und verkauft hat. Das vorliegende Modell mit dem Namen "Princess 100" ist unter Sammlern sehr bekannt und hat eine Tonträgerkapazität von 50 Singles mit je zwei Titeln.



Die Musikbox "Princess 100" befindet sich in keinem guten Erhaltungszustand, ist aber bis auf den Münzeinwurf noch funktionstüchtig, was das Exemplar wiederum sehr interessant macht.