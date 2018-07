Objekte vom 25. September 2017

Dieser Rechenschieber wurde in den 1950er Jahren von dem Schreiner Theodor Lisinksi aus Leverkusen für den Fuhrmann-Verlag hergestellt, ein identisches Exemplar befindet sich im Saarländischen Schulmuseum.



Er besteht aus einem Holzkasten mit fünf horizontalen Fächern, darin jeweils zwei herausziehbaren Laschen, die vordere dient als Abdeckung, auf der hinteren sind Pappstreifen mit runden Markierungen in verschiedenen Farben aufgebracht. Die Pappmännchen, die links hinter dem Klappdeckel an sechs Nägeln aufgehängt sind, werden in die Fächer gestellt, um verschiedene Rechenaufgaben zu konstruieren.



Längere Zeit benutzte man nur zwei lose Stäbe mit logarithmischen Skalen, die nebeneinander verschoben wurden. Erst eine französische Weiterentwicklung Mitte des 19. Jahrhunderts begründete die uns vertraute Form des Geräts. Die zunehmende Verwendung von Rechenschiebern in Schule und Studium ab den 1930er Jahren veranlasste die Hersteller, überdimensionale Demonstrationsgeräte zu Unterrichtszwecken herzustellen. Mit der Verbreitung des elektronischen Taschenrechners und seiner allmählichen Akzeptanz im Mathematikunterricht nach 1970 verschwanden die Rechenschieber auch aus der Schule.





Bildquelle: ZDF