Objekte vom 25. September 2018

Der kleine Schirm zeigt aufgespannt ein sehr schönes Muster mit blauen Rosenblüten und grünen Blätterranken. Das Stück kommt zwar aus der bekannten Messerstadt Solingen stammt aber von der Schirmfabrik Kortenbach & Rauh. Der sehr filigran gearbeitete Schirm ist mit einem beidseitig bedruckten Nylonstoff bespannt, oben in einer schönen dunkelblauen Farbe und innen mit einem Blumenbedruck. Der Metallgriff ist ebenfalls in floraler Ornamentik gestaltet, was für eine Herstellungszeit in den 1960 bis 1970er Jahren spricht.



Obwohl es sich hier weder um ein antikes noch kostbares Stück handelt, befindet sich der kleine hübsche Schirm aufgrund bester Lagerung in einem perfekten Erhaltungszustand.



