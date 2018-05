Objekte vom 26. April 2018

Bei diesem sehr schönen Blechspielzeug handelt es sich um den legendären Tippco Umimog, Modell 411, das in Serie in den 1950er Jahren gebaut wurde. Das vorliegende Exemplar stammt aber aus der Zeit um 1960 und wurde von der Firma Tipp & Co. in Nürnberg gebaut. Die Firmengeschichte geht auf das Gründungsjahr 1912 zurück und reicht bis ins Jahr 1971, als Tippco zu einer der bekanntesten und auch größten Blechspielzeugebetriebe Deutschlands gehörte.



Das Fehlen des Originalschlüssel sowie des Dachs und des Fahrers, für den noch eine Extra-Vorrichtung auf dem Fahrersitz zu erkennen ist, dürfte zu einer Wertminderung führen. Da sich dieser Tippco Unimog aber in einem ganz hervorragenden und unbespieltem Zustand befindet, werden sich Händler und Sammler dafür interessieren.



