Objekte vom 26. April 2019

Die mit 800er Silber gepunzte Schützenfestkrone ist ein Stück deutschen Brauchtums und war für eine Schützenkönigin gedacht. Dafür sprechen vor allem die stilisierten und einzeln gearbeiteten Eichenblätter, die mit jeweils einem kleinen Stiel an einen runden Draht mit umranderter Galerie angelötet wurden. Auf alle Fälle handelt es sich hier um ein handgefertigtes Unikat.



Schützengesellschaften gehören seit 2016 zum UNESCO Kulturerbe in Deutschland. Die Herstellung solcher Art von Kronen kam bereits im 19. Jahrhundert auf, wobei das vorliegende Krönchen aus der Zeit um 1900 bis 1920 stammen dürfte. Der spezielle Look der Schützenfestkrone aus 800er Silber entstand vermutlich durch ein Schwefelsäurebad, was weiteres Anlaufen des Silbers verhinderte. Diese schöne und in Handarbeit gefertigte antike Schützenfestkrone aus 800er Silber mit einer Originalschachtel ist ein Unikat, das aktuell ein gut verkäufliches Stück ist, das auch bei Bräuten in Amerika gefragt ist.