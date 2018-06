Objekte vom 26. August 2017 (Wiederholung vom 10.06.2016)

Diese kleine Sammlung mit bekannten Hummelfiguren besteht aus einem "Konditor", dem "Geburtstagsständchen", einem "Wanderbub" sowie "Hänsel und Gretchen".



Die Vorlagen für die berühmten Hummelfiguren gehen auf die Künstlerin Berta Hummel zurück. Ursprünglich waren die Vorlagen aber nicht für Figuren geplant, sondern waren Kinderzeichnungen, mit denen sie zuerst bekannt wurde. 1931 trat Berta Hummel ins Kloster ein und bekam einen neuen Namen.



Berta Hummel: 1909 - 1946, Zeichnerin und Malerin



Aus diesem Grund befinden sich am unteren Rand der Figuren auch die Signaturen "M. I. Hummel" (Maria Innocencia). Der Porzellanfirmeninhaber Franz Goebel sicherte sich die Rechte an ihren Zeichnungen und setzte diese in dreidimensionale Figuren um.



In den 30er Jahren wurden die meisten dieser Stücke entworfen und dann immer wieder neu aufgelegt. Diese hier sind aus der Zeit von 1960 bis 1993. Die vorliegenden Figuren befinden sich in einem guten Zustand, allerdings ist die große Zeit der Hummelfiguren vorbei.



Je nach Alter, Auflage und Zustand variiert der Wert der einzelnen Figuren enorm.

