Objekte vom 26. Februar 2018

Beide Bilder tragen die Signatur "E. Frommhold", die auf den bekannten Landschafts- und Marinemaler Ernst Frommhold hinweisen (1879 - 1955), der neben vielen anderen Gemälden auch die mitgebrachten Landschaftsbilder Anfang der 1930er Jahre gemalt hat. Frommhold gehörte zu der Gruppe von Kunstmalern, die besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die gefragten und beliebten Malsujets des Bürgertums eingingen, wobei sich Frommhold an der Malweise des berühmten Impressionisten Claude Monet orientierte. Zu Frommholds gern gewählten Bildthemen gehörten neben der Heuernte auch Voralpenlandschaften.



Frommholds Bilder sind noch in großer Zahl auf dem Markt zu finden. Bis auf kleinere Macken sind beide Stücke noch gut erhalten und befinden sich zudem noch im zeittypischen Originalrahmen der 1930er Jahre.

Bildquelle: ZDF