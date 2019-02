Objekte vom 26. Februar 2019

Die Olympischen Spiele, die 1940 ursprünglich in Tokio in Japan stattfinden sollten, wurden aufgrund der Kriegszeit dort abgesagt. Auch der Ersatzort der Olympischen Sommerspiele 1940, das finnische Helsinki, wurde wegen des 2. Weltkriegs und des Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland abgesagt. Aus diesen Gründen fanden die nächsten Olympischen Spiele 1948 in London statt.



Bei diesem kleinen Tuch in Taschentuchgröße handelt es sich um einen damaligen Fan-Artikel aus Kunstfaser, der nur einseitig in den finnischen Nationalfarben weiß und blau bedruckt ist. Zwischen den beiden finnischen Fahnen befindet sich als Motiv das finnische Olympiastadion und die olympischen Ringe in klassischer Farbgebung. Zwei Aufdrucke in finnischer Sprache verweisen übersetzt auf die XII. Olympischen Spiele Helsinki 1940. Bis auf einen leicht ausgefransten Stoffrand befindet sich das interessante und vermutlich seltene Tuch, das extra für die Olmypischen Spiele hergestellt wurde, in einem recht guten Zustand.