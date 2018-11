Objekte vom 26. Januar 2018

Bei dem vorliegenden Konvolut handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Schmuckstücke. Der handgemachte Ring ist aus Echtgold gefertigt und vermutlich in den 40er Jahren entstanden. In der Mitte thront ein großer grüner Stein, auf den ersten Blick wirkt dieser wie ein Turmalin, es handelt sich aber um eine Synthese. Der Ring an sich weist eine eher rotgoldene Farbe auf, an den Seiten finden sich außerdem satinierte Blattverzierungen in Gelbgold. Die seitlich versetzten kleinen Diamanten im Rosenschliff sind hingegen in Weißgold gehalten.



Bei dem Anhänger an der Kette handelt es sich um Modeschmuck. Auch wenn das Stück auf den ersten Blick hübsch gearbeitet erscheint, verrät insbesondere die Verarbeitung auf der Rückseite doch schnell, dass es sich nicht um Gold und echte Edelsteine, sondern um Glassteine handelt.



Die Kette hat einen unechten Verschluss, besteht sonst aber aus 585er Gold. Während der Verschluss nachträglich drangemacht wurde, stammt die Kette vermutlich aus den 50er Jahren.

