Objekte vom 26. Juli 2018

Das Herbst-Stilleben, Öl auf Leinwand, mit der Darstellung eines herbstlichen Blumenarrangements zeigt neben einer kleineren Glasvase mit frischen Herbstblümchen auch eine wuchtigere Vase mit großen Herbstblättern und gelben Blumen. Bei dem ausdrucksvollen Gemälde mit schönen herbstlichen Farbkompositionen sind Blätter und Blumen mit schwarzen Konturen versehen, was das Bild noch interessanter macht.



Das mit "E. Beischläger" signierte sowie mit "1962" datierte Bild verweist auf den österreichischen Maler Emil Beischläger (1897 - 1977), der in Deutschland relativ unbekannt, in Österreich aber umso bekannter und beliebter war und ist. Emil Beischläger war kein akademisch ausgebildeter Maler, sondern ein Autodidakt, der sich das Malen selbst beigebracht hat und zu dessen Vorlieben vor allem Stilleben und Landschaftsmalereien zählten. Das Herbst-Stilleben war vermutlich eine Auftragsarbeit aus den 1960er Jahren, wobei sich das dekorative Bild in einem sehr wertvollen Rahmen befindet, was das Gemälde deutlich aufwertet.