Objekte vom 26. Juni 2017 (Wiederholung vom 3. Mai 2016)

Dieses Gemälde kann auf Grund der Signatur dem Maler Franz Hengsbach (1814-1883) zugeschrieben werden. Der westfälische Maler studierte in Düsseldorf, wo er sich zum gefragten Landschafts- und Vedutenmaler ausbilden ließ. Sein Werk umfasst zahlreiche Ansichten aus dem gesamten alpenländischen Raum.



Dieses etwas düster wirkende Gemälde fällt allerdings aus dem üblichen Repertoire des Malers heraus, der bevorzugt in die Tiefe gestaffelte Landschaften an Gewässern schuf. Auch sind untypischer Weise keine Personen oder Tiere in der Landschaft auszumachen, sondern nur ein mehrstöckiges Haus in der Mitte einer Schlucht.



Deutlich wertvoller wäre dieses Gemälde mit der Darstellung von Personen und wenn es sich um eines der Hauptwerke des Malers Franz Hengsbach handeln würde.



Trotzdem ein qualitativ gut gemachtes Landschaftsgemälde mit einer ganz eigenen Stimmung aus den Händen eines namhaften Malers.



