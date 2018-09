Objekte vom 26. Juni 2018

Bei einem Postillon handelte es sich ursprünglich um den Gespannführer eines Pferdefuhrwerks, das im Postbetrieb zur Brief- und Personenbeförderung mit einer Postkutsche durchgeführt wurde.



Da es sich bei diesem Konvolut um Einzelteile der Uniform eines Postillons handelt und die letzte Postkutsche im Jahr 1912 gefahren ist, müssten die hier vorgelegten Stücke auch entsprechend älter sein. So hängt zum Beispiel am Posthorn eine bunte Kordel mit den Farben des deutschen Kaiserreichs, schwarz, weiß und rot. Alle weiteren Einzelteile, wie ein Hut und eine orangefarbene Gürtelscherpe aus Leinen der Reichspost, scheinen original zu sein. Der aus Leder gefertigte Hut mit schwarzen Hahnenfedern sowie die schwarz lackierte Kokarde befinden sich in keinem guten Zustand. Gut erhalten ist aber das kleine Blechschild mit dem Reichspostabzeichen und das goldfarbene Hutband.



Obwohl es sich hier um interessante Einzelteile der Uniform eines Postillons aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg handelt, weisen sie keinen guten Erhaltunszustand auf und dürften damit nicht so gut verkäuflich sein wie angenommen, vielleicht aber gefragte Stücke für ein Museum sein.