Objekte vom 26. Juni 2019

Die Kleinbronze mit der Darstellerung von zwei kleinen raufenden Jungen ist ein allansichtiges Exemplar. Sehr schön und speziell ist die hellere und dunklere Patina, deren Oberfläche durch das Licht besonders gut zur Geltung kommt. Die Signatur "R. Kaesbach 1909" auf der Plinthe verweist auf den bekannten und sehr produktiven Bildhauer Rudolf Kaesbach (1873 - 1955), der an den Akademien in Hanau, Paris und Brüssel studiert hat und ab 1904 in Berlin tätig war. Die typische Gestaltung der Bronze, die für eine Herstellungszeit um 1909 spricht, weist zwar keinen Gießereistempel auf, dürfte aber zeitentsprechend vermutlich in Berlin gefertigt worden sein. Die antike sowie signierte Kleinbronze mit einem rotem Marmorsockel, die sich in einem altersgerecht guten Zustand befindet, ist ein ansprechendes und dekoratives Kunstwerk.