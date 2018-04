Objekte vom 26. März 2018

Das Bild, hier ein Ölgemälde auf Leinwand, zeigt eine weidmännisch anmutende Darstellung mit einem Jagdhund, hier einem Setter, der während der Jagd ein Rebhuhn apportiert. Die Oberfläche des Bildes weist einen Firnis-Schutzanstrich auf, der meistens als letzte Schicht auf eine Malerei aufgetragen wurde, um das Ölgemälde zum Beispiel vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Signatur "J. Deiker" verweist auf den bekannten Tier- und Jagdmaler Johannes Christian Deiker (1822 -1895), der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Hofmaler des Fürsten Ferdinand von Solms-Braunfels in Braunfels in Hessen tätig war. In der gleichen Zeit, circa um 1880/1890, dürfte auch dieses Bild gemalt worden sein. Der prächtige Rahmen ist allerdings nicht authentisch und wurde laut Etikett von der Spezialfirma für Gemälderahmen C. Blecken in München um 1910/1920 hergestellt.



Der Maler Johannes Deiker hat dieses Motiv in verschiedensten Varianten gemalt. Das Bild bedarf zwar einer Reinigung, befindet sich aber insgesamt in einem guten Zustand und ist auch dekorativ.



Bildquelle: ZDF