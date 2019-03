Objekte vom 26. März 2019

Bei dem Objekt handelt es sich um das Opernglas „Teleater“ der Marke Carl Zeiss Jena, welches in der vorliegenden Luxusausführung mit Vergoldung und Perlmutt zwischen 1923-1925 in einer Auflage von ca. 400 Stück produziert wurde. Das vorliegende kompakte Theaterglas mit Porro-Prismensystem besteht aus einem Messingkorpus mit Perlmutt-Einlagen an den Griffen und Augenmuscheln. Viele alte Prismen-Ferngläser verfügen über sogenannte Porrosysteme. Dabei kommen zwei Prismensegmente zum Einsatz, die über Totalreflektion das Bild aufrichten und um 180° pro Prismensegment umlenken. An den Grenzflächen der Prismen wird der Lichtstrahl unter einem speziellen Einfallswinkel nicht gebrochen, sondern reflektiert. Das Opernglas wurde in der Version 3x13,5 hergestellt, d.h. es ist ausgestattet mit einer 3-fachen Vergrößerung bei einem Objektivdurchmesser von 13,5 cm.