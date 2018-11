Objekte vom 26. November 2018

Die vielseitig verwendbaren Ohrringe aus 585er Gold können sowohl als lange Ohrhänger, als auch als Schleifchen mit einer Perle, oder als einfacher Ohrknopf, einem Bouton, getragen werden. Diese sogenannten Verwandlungsohrringe mit Diamantrosen wurden in der Zeit um 1830 sehr gern und viel getragen.



Brosche: um 1880, Wien, 585er Gold, Diamantrosen:

Desweiteren liegt hier eine Brosche vor, die auch als Mittelteil an einem Collier oder als Anhänger an einer Kette getragen werden kann, also auch ein Verwandlungsschmuckstück ist. Auch dieses Stück mit schönem Diamantrosenbesatz besteht aus 585er Gold, wobei neben dieser Punzierung noch eine "Hundekopf"-Marke, die Zahl "4" und ein "a" zu erkennen sind, was auf den Prüfort Wien nach 1872 hinweist, was perfekt zur Gestaltung passt, die wiederum in den 1880er Jahren sehr beliebt war.



Die schönen und antiken, sowie sehr gut erhaltenen und auch kompletten Schmuckstücke sind wertvolle Unikate und wahre Hingucker.