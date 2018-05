Objekte vom 26. Oktober 2017

Die Göttin der Jagd wurde hier aus Porzellan relativ unbekleidet und von einem Hund begleitet dargestellt. Sie ist schön und anmutig. An ihr ist gut zu erkennen, wie sich Mode und Geschmäcker wandeln, so zum Beispiel an den Proportionen. Der kurze Oberkörper im Verhältnis zum sehr langen Unterleib ist eine typische Ausformung des Klassizismus. Die merkwürdigen Handhaltungen, bei denen zum Beispiel zwei Finger zusammengelegt sind, finden sich häufig in der Kunst des 18. Jahrhunderts. Es hebt etwas Geziertes und die Weiblichkeit der Frau hervor - sehen doch die zusammengelegten Finger aus, wie zwei Frauenbeine und ein Leib. Auch der "griechische Fuß", bei dem die zweite Zehe am weitesten hinausragt, war eine beliebte Darstellung im Klassizismus. Im Fuß der Statuette findet sich die Pressmarke des Herrscherhauses Wittelsbach in Bayern, es ist also eine Herstellung der Nümphenburger Porzellanmanufaktur.

Bildquelle: ZDF