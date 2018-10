Objekte vom 26. Oktober 2018

Bei diesem ungewöhnlichem Objekt handelt es sich um ein medizinisches Gerät, einen sogenannten Schröpfschnepper, der zum Anritzen der Haut beim Schröpfen oder auch beim Aderlass zum Einsatz kam. Dabei gehen die ersten Schröpfschnepper bereits auf das 15. Jahrhundert zurück, eine weitere Verbreitung erfolgte im 19. Jahrhundert. Der Schröpfmechanismus liegt dem des Blutegels zugrunde, der mit seinen drei Schneidezähnen die Haut des Opfers einritzt, um das Blut zu saugen. Dieses Schröpfen ist sozusagen die Nachahmung dieses Vorganges mit Hilfe technischer Mittel. Der hier vorliegende Schröpfschnepper ist mit 16 Stahlklingen in einer Messingkapsel ausgestattet, die die Haut circa drei Millimeter einritzen konnte. Der Vorgang war auch unter dem Begriff Blutschröpfen bekannt.



Die Gravur "Savigny VC" verweist auf den britischen Instrumentenhersteller "Savigny and Co.", der unter anderem schon ab Ende des 18. Jahrhunderts chirurgische Instrumente hergestellt hat. Der schöne alte Schröpfschnepper aus Messing, der um 1860/1870 in England gefertigt wurde, ist eine wahre Kuriosität und ein interessantes medizinisches Sammlerstück.