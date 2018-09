Objekte vom 26. September 2018

Die fünf Barhocker aus verchromten Metall und rotem Kunstlederbezug stammen laut Aufkleber mit einem Freischwinger-Logo und dem Firmenstempel von der Firma Thonet, wobei dieses Zeichen in der Zeit von 1935 bis 1980 so verwendet wurde. Die Produktion dieser Freischwinger erfolgte in der Zeit von 1960 bis 1972.



Bei dem Unternehmen Thonet handelt es sich um das älteste und noch existierende Möbelunternehmen der Welt. Im Jahr 1819 gründete Michael Thonet (1796-1871) in Boppard bei Koblenz als selbständiger Möbeltischler seine Möbelwerkstatt und spezialisierte sich dabei auf Stühle, Tische und diverse Aufbewahrungsstücke, die sich besonders durch klare Linien, reduzierte Ornamente und Funktionalität auszeichneten. 1842 wanderte Thonet mit seiner Familie nach Wien aus, wo er später auch wieder eine eigene und erfolgreiche Werkstatt führte.



Diese Barhocker konnten nicht frei in den Raum gestellt werden, sondern wurden aus Stabilitätsgründen fest in den Boden der damaligen Bars montiert, was auch an den hier mitgebrachten Exemplaren gut zu sehen ist. Der nach beiden Seiten drehbare Stuhl richtet sich durch seinen Feder-Mechanismus immer mittig nach vorne aus, was stets für ein ordentliches Aussehen sorgt. Bis auf kleinere Macken und Kratzer an einem Modell befinden sich die fünf roten Designer-Barhocker in einem recht guten Zustand.