Objekte vom 27. April 2018

Der schöne große Keramik-Wandteller von Villeroy & Boch ist mit mehreren Marken versehen, unter anderem eine Jahresmarke "87", was auch das Herstellungsjahr 1887 ist. Die äußere Umrandung in Form einer sogenannten Collane, die ehemals eine prächtige Ordenskette und Bestandteil vieler europäischer Orden war, zeigt auch hier Wappen damaliger Städte und Fürstentümer. In dem eichenlaubumrandeten Motiv in der Mitte befindet sich eine Frauendarstellung, die allegorische Figur der deutschen Germania.



Germania: nationale Personifikation Deutschlands, wird meist mit langen blonden Haaren und einem Schwert dargestellt



Auf dem umlaufenden Spruchband ist folgende Inschrift zu lesen: "Zum Andenken an die einmuetige siegreiche Erhebung des deutschen Volkes und an die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches 1870/71". Diese Art von großen Keramiktellern werden auch als "Bildteller" bezeichnet.



Bildquelle: ZDF