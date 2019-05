Objekte vom 27. April 2019 (Wdh. v. 06.02.2017)

Der Teddybär, der noch einen kleinen Teddy in den Armen hält, kann sowohl die Arme als auch den Kopf drehen und wiegen. Interessant an diesem Teddy ist der 110 Volt-Stecker, der von der amerikanischen Firma Gilbert aus New York ist. Die Herkunft des Teddybären kann aber nicht klar zugeordnet werden. Bekleidet ist der Teddybär mit einem roten Filz-Mantel, der mit einem Kunstpelz besetzt ist. Der Kopf ist vermutlich mit einer Kunstfaser gefüllt und die Schühchen oder auch Stiefelchen bestehen aus Weichholz.



Der Tedddybär ist circa 40 Jahre alt und damit auch keine Antiquität. Die Mechanik befindet sich in einem sehr schlichten Sperrholzkasten und das Produkt kann keinem bekannten Hersteller zugeordnet werden. Vermutlich handelt es sich hier um einen Dekorations-Artikel aus einem Spielwarengeschäft.

Bildquelle: ZDF