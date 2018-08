Der große Steiff-Hund mit dem Knopf am Ohr trägt am roten Halsband eine runde Marke mit dem Aufdruck "Steiff-Original-Marke Rattler", wobei sich die Besonderheit dieses Hundes durch eine spezielle Schwanz-Kopf-Mechanik auszeichnet. Das langgezogene "F" am Knopf sowie der Rest eines Fähnchens und die Gestaltung des Brustschilds verweisen auf eine Herstellungszeit um Mitte bis Ende der 1940er Jahre. An dem kleinen und sehr bespielten Hund ist die Marke kaum noch zu erkennen, er dürfte aber aus dem gleichen Zeitraum stammen. Die mit Holzwolle gefüllten Hunde haben echte Glasaugen und sind mit Mohair überzogen, das aber an etlichen Stellen abgeliebt ist.



Trotz des stark bespielten Zustands sind die Steiff-Hunde schöne Erinnerungsstücke aus vergangenen Kindertagen.