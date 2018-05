Objekte vom 27. Dezember 2017

Die kleine Münze mit einem Gewicht von 3,28 Gramm wurde bereits beim Landesamt für Denkmalpflege gemeldet. Diesen Golddukaten mit der Jahreszahl 1737 gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert und wurden bis 1937 in Holland immer gleich gefertigt. Dabei handelt es sich übrigens um Zahlungsmittel, die in Deutschland bis 1871 und in Östereich bis 1918 in Umlauf waren.



Der aus Holland stammende und geprägte Dukat aus 983er Feingold besteht aus sehr weichem und dünnem Gold und befindet sich nicht mehr im besten Zustand. Dieses Stück ist keine Rarität und wurde über mehrere Jahrhunderte in sehr hohen Stückzahlen geprägt und weist keinen großen Goldwert auf. Trotzdem handelt es sich bei der kleinen Münze aus dem Jahr 1737 um eine schöne Antiquität.



Bildquelle: ZDF