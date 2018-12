Objekte vom 27. Dezember 2018

Die kleine gegossene und feuervergoldete Kaminuhr stammt von der bekannten Manufaktur Raingo Frères in Paris, wo sie in der Zeit um 1850 bis 1870 hergestellt worden ist. Die Uhrenmanufaktur Raingo Frères war für die Produktion ihrer sehr hochwertigen Uhren bekannt, auch waren sie Hoflieferanten. Dieses Stück ist mit einer Fadenaufhängung ausgestattet, an dem das Pendel hängt. Die rückseiten Punzen weisen darauf hin, dass sowohl das Werk als auch das Gehäuse von dieser Manufaktur stammen.



Auf dem nach oben hin gestalteten Aufbau sitzt ein orientalisch gekleideter Knabe, der in seiner rechten Hand einen Vogel hält und ihm die Freiheit gebe möchte. Leider kann der Vogel aber nicht fliegen, denn ihm fehlen die Flügel. So lautet auch der Titel der Uhr "L'oiseu chauve", auf deutsch: der kahle oder gestutzte Vogel, was schon eine Allegorie auf den Goldenen Käfig sein kann. Die prächtige, antike und funktionstüchtige Kaminuhr befindet sich in einem absolut tadellosem Erhaltungszustand, was sie zu einem begehrten Verkaufsobjekt machen dürfte.