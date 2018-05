Objekte vom 27. Februar 2018

Die britische Oldtimer-Limousine von Morris, Modell 8E "Saloon", aus dem Jahr 1948 sieht mit ihrer dunkelgrünen, aber neuen Lackierung, perfekt aus und befindet sich auch scheinbar noch in einem tadellosen Zustand. Eigentlich handelte es sich hier um ein Vorkriegsmodell, deren Produktion Anfang des Krieges begann, dann eingestellt wurde und ab 1945 bis 1949 weitergeführt wurde. In der noch vorhandenen Betriebsanleitung "Operation Manual for the MORRIS EIGHT" sind alle Details, Funktionen und Informationen in englischer Spache nachzulesen.



Dieser Oldtimer wurde vor einigen Jahren in den Niederlanden überholt, dann nach Deutschland verkauft und nochmals mit neuerer Technik versehen. Sehr schön sind neben den aus Bakelit gefertigten Fensterrahmen auch die Original-Ledersitze mit einer phantastischen Patina. Hier handelt es sich um die Luxusversion eines edlen Oldtimers, dessen Motor mit 920 Kubik ausgestattet ist und mit seinen 29 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde hat.



Der hierzulande seltene Morris 8E "Saloon", Baujahr 1948, befindet sich in einem super Zustand und ist ein wahres Oldtimer-Highlight, müsste aber für eine deutsche Zulassung entsprechend technisch verändert werden und auch ein TÜV-Gutachten aufweisen.

Bildquelle: ZDF