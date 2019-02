Die zwei Fahrradlampen aus vernickeltem Blech wurden vermutlich um 1900 von der 1898 gegründeten Scharlach Metallfabrik in Nürnberg produziert. Die Lampen haben zwei Behälter. Der untere Behälter wird mit Calciumcarbid gefüllt, der obere mit Wasser. Durch eine Öffnung tropft das Wasser auf das Calciumcarbid, somit entsteht eine chemische Verbindung. Das dadurch entstehende Gas strömt durch ein Ventil in das Glasgehäuse, in das schließlich eine Flamme gezündet werden kann. Das Prinzip dieser Lampen kommt ursprünglich aus dem Bergbau. Auch wurden solche Lampen später für den Haushalt produziert.



Die Objekte sind in einem guten Zustand. Sie lassen sich einwandfrei auf- und zuschrauben. Das Glas ist unbeschädigt, nur am Gehäuse sind vereinzelnd rostige Stellen erkennbar.



Bildquelle: ZDF