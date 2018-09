Dieser Porzellanfilter der Fabrik der Gebrüder Bauscher in Weiden gehört vermutlich zu einer Kaffeekanne zum manuellen Aufgießen. Die "1560" steht für das Modell, die Zahl hinter dem Querstrich gibt das Volumen in Litern an. Der Filter war mit sechs Litern also nicht für den normalen Hausgebrauch bestimmt, sondern beispielsweise für Großkantinen.



Das Patent dafür wurde von Carl Arthur Büttner 1931 in Berlin angemeldet. Der Kaffeefilter besitzt ein verschachteltes und feinporiges Porzellansieb, welches ohne Filterpapier benutzt werden konnte. Er galt deshalb als sehr aromatisch und wegen der glatten Oberfläche des Porzellans als sehr hygienisch.



Laut Prospekt von 1933 kostete der Filter damals komplett mit einer Kanne in dieser Größe 54 Reichsmark. Heute ist er für Sammler ein interessantes Objekt, auch wenn er aufgrund der fehlenden Kaffeekanne nur als Dekoration dienen kann.

Bildquelle: ZDF