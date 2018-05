Objekte vom 27. Juli 2017

Der Ring aus 585er Rotgold ist mit einem echten Altschliffdiamanten in niedriger Qualität besetzt. Das Stück zeigt Gebrauchsspuren und wurde mit Sicherheit oft getragen. Aufgrund der Form, der Fassung und des Steinschliffs dürfte der Ring in der Zeit von 1900 bis 1920 gefertigt worden sein. Diese Form eines klassischen Verlobungsringes wird bis heute produziert.



Die Ringschiene des Saphirringes besteht aus einem alten Trauring mit einer Gravur vom 15.12.1914, wobei die Jahreszahl nur schwer zu entziffern ist. Auf den Ring wurde in Handarbeit ein Aufsatz mit zwei Altschliffdiamanten in Piqué-Qualität montiert. Der Stein in der Mitte ist ein Saphir mit schöner blauer Farbe, sehr wahrscheinlich ein natürlicher Stein, der vielleicht erst später aufgesetzt wurde. Zwecks genauer Analyse müßte der Stein im Labor untersucht werden.



Beide Ringe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind noch gut tragbar, wobei der kleinere Diamantring von mittlerer Qualität, der Saphirring dagegen aber das wertvollere Schmuckstück ist.



Bildquelle: ZDF