Objekte vom 27. Juli 2018

Die US-Zeichentrickserie "The Simpsons" ist die dort am längsten laufende Zeichentrickserie, die mit 29 Staffeln und über 600 Episoden erstmals 1989 gesendet wurde. Schon nach einem Jahr Ausstrahlungszeit der ersten Folge erreichte die Serie einen unvergleichlichen Kult-Status und eine riesengroße Fangemeinde.



Auf dem 1-Million-Dollar-Schein hat Matt Groening unterschrieben, auf dem Simpsons-Comic Bill Morrison. Bei Matthew Abram Groening handelt es sich um den Erfinder der Zeichentrick-Serien "The Simpsons", "Futurama" und des Comics "Life in Hell". Bill Morrison ist der Chef-Zeichner der Simpsons Comics sowie Creative Director des Bongo-Verlages, der Vertreiber dieser Hefte.



Das Autogramm von Matt Groening auf dem Geldschein stammt aufgrund der schriftlichen Anmerkungen von der "Comic-Con" International, eine seit 1970 jährlich in San Diego stattfindenden Comic-Veranstaltung. Die Bill Morrison-Unterschrift befindet sich auf der deutschen Ausgabe eines Simpsons-Hefts vom 15. Januar 1998. Bei den handgeschriebenen Unterschriften, eine mit einem durchschreibenden Edding, handelt es sich mit Sicherheit um Original-Autogramme, die bei der großen Fangemeinde auf Interesse stoßen dürften.