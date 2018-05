Objekte vom 27. Juni 2017 (Wiederholung vom 4. Mai 2016)

Hier handelt es sich um ein optisches Gerät, einen sogenannten Scheitelbrechwertmesser mit der Nummer 3833, mit dem die Stärke des Brillenglases gemessen werden konnte. Hergestellt wurde das Messgerät um 1900 von der Firma Runge & Kaulfuss in Rathenow.



Bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich das brandenburgische Rathenow zur „Stadt der Optik“ und gelangte in den 1920er bis 1930er Jahren zu einer ersten Blüte.



Die Firma Runge & Kaulfuss gehörte hierbei zu den großen Namen der damaligen Zeit im Bereich der augenoptischen Werkstatt- und Refraktionstechnik. Mit einem Scheitelbrechwertmesser oder Lensmeter wurde der Brechwert von optischen Sehhilfen, genauer gesagt Brillengläsern, bestimmt. Der Scheitelbrechwert gibt den Kehrwert des Abstandes des Brennpunktes vom Scheitel eines Brillenglases an und wird in der Einheit Dioptrie gemessen. Somit ließ sich mit diesem Gerät die Stärke eines Brillenglases bestimmen.



Dieser Scheitelbrechwertmesser könnte sowohl für Sammler als auch für Fachkundige ein interessantes optisches Gerät sein.

Bildquelle: ZDF