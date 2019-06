Objekte vom 27. Juni 2019

Bei diesem mitgebrachten Tauchspulenmikrofon handelt es sich um ein dynamisches Mikrofon, das wohl zu den bekanntesten Mikrofontypen zählt, das speziell auf Bühnen gern verwendet wird. Es wurde von der Firma Sennheiser hergestellt, die im Sommer 1945 in der Gegend von Hannover gegründet wurde. Allerdings befindet sich oben und am Fuß ein Label von Telefunken, einem Unternehmen, das solche Anfertigungen an Subunternehmen vergeben hat. Dieses sehr robust und häufig gebaute Modell hat den Vorteil, keinen separaten Stromanschluss zu benötigen. Auch der flexible Schwanenhals ermöglicht mehrere Einstellungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen. Durch einen mitgebrachten Adapter kann der Dreifachstecker in einen aktuellen Stecker umgewandelt werden. Das um 1955 bis 1960 gefertigte Tauchspulenmikrofon befindet sich bis auf kleinere Gebrauchspuren in einem tadellosen und funktionstüchtigem Zustand und ist zusammen mit dem Original-Stativ ein schönes Objekt für Musiker.