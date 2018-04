Objekte vom 27. März 2018

Bei der im Anhänger in Krappen gefassten Münze aus dem Jahr 1911 handelt es sich um einen Sovereign, ein Nominal einer englischen Goldmünze. Sovereigns haben seit 1817 ein Raugewicht von 7,98805 Gramm und ein Feingehalt von 22 Karat (916⅔/1000). Die Zeit des Sovereigns als Zahlungsmittel wurde während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917 in Großbritannien beendet.



Die vorliegende Münze ist echt und weist die genauen und vorgeschriebenen Maß- und Gewichtsvorgaben auf. Auf der Kopfseite wurde stets der jeweilige britische König oder die britische Königin abgebildet. Da diese Art von Münzen in riesigen Stückzahlen hergestellt wurden, sind sie noch häufig auf dem Markt zu finden, geprägt wurde sie in London. Die in einem dreieckigen Anhänger gefasste Münze entspricht ganz dem Stil der 60er Jahre, wobei die Fassung niedriger legiert und mit 585er Gold gestempelt ist. Die beliebte Goldmünze ist nicht nur eine kleine Goldanlage, sondern auch ein gut tragbares Schmuckstück.

