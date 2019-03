Objekte vom 27. März 2019

Bei diesem historistischen Objekt handelt es sich um eine kleine französische Kaminuhr (Pendule) mit Glocke aus der Zeit zwischen 1870 und 1890. Über Löwenfüßen erhebt sich eine merkwürdig passig geschweifte Standfläche, die sich nach oben verjüngt. Auf beiden Seiten wird ein großes Postament mit einer zentralen Figur aufgebaut, die an einen griechischen Helden erinnert.



Das Uhrwerk ist vollständig von einem Régule-Guss, also einer Legierung aus Antimon und Blei oder Antimon und Zinn, ummantelt. Links hält die Figur ihr Schild, auf dem als abschreckendes "Gorgoneion" das Haupt der Medusa prangt. in ihrer rechten Hand befand sich ursprünglich ihr Speer, welcher aber, wie der ursprünglich vorhandene Federbusch am Helm, verloren gegangen ist.



Das Uhrwerk ist ein damals sehr gebräuchliches, das zur vollen und halben Stunde schlägt. Das große Zifferblatt befindet sich mittig in dem hohen Sockel. Es besteht aus schwarzem Marmor und ist mit goldfarbenen, lateinischen Ziffern beschriftet. Die Zifferblattumrandung glänzt gelbgold. Über der "6" stand ursprünglich "La Haye", der Name einer Stadt, in der die Uhr eventuell ursprünglich verkauft wurde.