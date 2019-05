Objekte vom 27. Mai 2019

Der ganz spezielle und ausgefallene Schaukelstuhl, auf englisch: Campaign Rocking Chair, ist mit Federn und vorn mit kleinen Rollen ausgestattet. So kann er gut hin und her gerollt werden, wobei das hintere Teil ohne Rollen für Standfestigkeit sorgt. Durch die Federung kann mit dem Stuhl schön gewippt werden. Aufgrund der Klappfunktion handelt es sich hier um einen gut zu transportierenden Schaukelstuhl für unterwegs. Solche Exemplare waren ehemals Mode-Accessoires im exotischen Bambus-Look, wobei das vorliegende Stück aber aus gedrechseltem Hartholz gefertigt wurde. Der bereits erneuerte Bezug befindet sich mittlerweile nicht mehr im besten Zustand. Wie in eigentlich in England üblich, ist der von dort stammende Schaukelstuhl nicht mit Punzen oder Marken versehen und so kein Hersteller auszumachen, er dürfte aber um 1900 gebaut worden sein. Der nicht mehr ganz perfekte aber kuriose Campaign Rocking Chair ist immer noch ein interessantes und antikes Sitzmöbel.