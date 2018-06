Objekte vom 27. November 2017

Das 1906 von dem schlesischen Maler Hans Dressler (1869-1943) in Öl auf Leinwand gemalte Bild greift verschiedene zeitgenössische Strömungen auf. Bei dem aus Breslau stammenden Hans Dressler handelt es sich um einen ganz hervorragenden Maler, der an der Akademie in München ausgebildet wurde, aber zeitlebens im Schatten seines berühmten Vaters, dem Landschaftsmaler Adolf Dressler (1833 - 1881) gestanden hat, dessen spätromantische Landschaften aktuell hochpreisige Auktionsergebnisse erzielen.



Das Gemälde zeigt eine Frühlingslandschaft mit Blumen und einem blühenden Kirschbaum, was einen leichten Hauch Japonismus vermittelt. Die in fast pointillistischer Manier über das Bild verteilten Blüten und Blätter sind gestalterisch im Jugendstil gemacht.



Das handwerklich wirklich gut gemalte Bild bedarf einer dringenden Reinigung, die nicht übermäßig teuer ist und dem Gemälde zu wesentlich mehr Strahlkraft verhelfen dürfte. Der Rahmen befindet sich in einem guten Zustand, stammt aber nicht aus der Zeit. Das Ölgemälde mit einem leichten und frühlingshaften Motiv dürfte die Händler sicherlich ansprechen.



