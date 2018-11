Objekte vom 27. November 2018

Bei der mitgebrachten Weltkugel handelt es sich um einem Zigarettenspender, der ehemals zu einem größeren Raucherset aus den 1950er Jahren gehörte. Durch das Hochziehen des oberen Teils öffnete sich ein rundes fächerartiges Element, in dem die Zigaretten gelagert und angeboten werden konnten. Außer dem Aufdruck "Made in Germany" ist kein Hersteller auszumachen. Auf der aus Messing gearbeiteten Weltkugel treten alle Kontinente in Gold hervor, was durch eine spezielle Ätztechnik erfolgte und schon ein bißchen an die damals beginnende "Space-Age-Ära" erinnert.



Der schöne und nicht ganz perfekte Zigarettenspender in Form einer gut funktionierenden Weltkugel, die zu einem ebenso alten Raucherset gehörte, dürfte Sammler noch erfreuen.