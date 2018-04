Das Service stammt aus der Werkstatt von Luen Wo, einem Silber-Exporteur aus Shanghai, der dort im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert tätig war. Er zählt zu den großen Namen des Chinesischen Exportsilbers und seine Waren sind handwerklich hochwertig gearbeitet. Im Unterschied zu europäischen Silberwaren dieser Zeit findet sich auf Chinesischem Exportsilber keine Angabe zum Silbergehalt. Die in lateinischen Buchstaben angegebene Marke „LW“ steht hier für „Luen Wo“. Der Stempel in chinesischen Schriftzeichen steht für den (hier unbekannten) Silberschmied, der die Stücke im Auftrag für den Händler fertigte. Im asiatischen Stil gestaltete Gegenstände waren zur Zeit des „Japonismus“ (im späten 19. Jahrhundert) in Europa sehr gefragt. In den 1850er Jahren öffnete Japan sich dem internationalen Handel, was die Beliebtheit nicht nur japanischer, sondern auch chinesischer Waren auslöste. Dieses Service ist im Japonismus-Stil gehalten. Griffe und Ausgüsse sind wie Bambusrohre geformt. Schön ist, dass die Fläche für eine persönliche Gravur auf allen drei Teilen noch frei ist. Die Zange wurde, laut Stempelung, in Deutschland gefertigt.

