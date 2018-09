Objekte vom 27. September 2018

Die von der Firma Curta stammende winzige und in Zylinderform gefertigte mechanische Rechenmaschine ist mit einer Bakelit-Kurbel an der Oberseite versehen und besteht mindestens aus 571 Einzelteilen, weitere Modellle sogar aus 719 Einzelteilen. Die Rechenmaschine wurde in den 1940er Jahren von Curt Herstark entwickelt und in der Zeit von 1947 bis in die 1970er Jahre von der Firma Contina AG in Mauren in Liechtenstein in einer Gesamtstückzahl von circa 140.000 Exemplaren hergestellt. Der Aufdruck auf der Unterseite lautet "System Curt Herstark, Made in Liechtenstein - by Contina AG Mauren, Type I No. 66614".



Diese Art von Rechenmaschinen mit einer Höhe von 85 Millimetern und einem Durchmesser von 53 Millimetern gehörten in dieser Ausführung zu den kleinsten und in Serie produzierten mechanischen Rechenmaschinen weltweit. In den Jahren danach wurden diese Stücke langsam von größeren Rechenmaschinen und Taschenrechnern abgelöst. Diese ganz besondere und nahezu neuwertige Rarität aus den 1955er bis 1965er Jahren befindet sich in einem hervorragendem Zustand und ist ein kleines, feines und wertvolles Schätzchen.