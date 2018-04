Das ovale Bild zeigt das Porträt eines fränkischen Uradeligen, einen preußischen Offizier in weißer Uniform mit rotem Kragen und silbernen Schulterschnüren. Mit seinem Rüschen-Jabot und der weißen Stutzperücke gehört er noch in die Zeit des Rokoko. Es handelt sich um Otto Friedrich Freiherr von Egloffstein. Auf der Rückseite ist das Entstehungsjahr 1797 abgebildet. Der Urheber Friedrich Klass war eigentlich Landschaftsmaler, doch wird es sich hierbei um eine Auftragsarbeit handeln.



Auf dem zweiten Bild ist der Sohn von Egloffsstein abgebildet. Auch dieses Bild ist auf der Rückseite von Klass signiert. Dies war bei Porträts so üblich. Eine Signatur vorne würde Unglück bringen, glaubte man. Auch wenn diese Gemälde nicht typisch für den Maler sind, wurden Adelsporträts in großer Stückzahl hergestellt. Der Graf gab diese Porträts zum Beispiel an seine Untergebenen.



Beide Bilder wurden erst kürzlich restauriert. Trotzdem ist gerade der preußische Offizier ein recht schwer verkäufliches Motiv.

Bildquelle: ZDF