Objekte vom 28. August 2017 (Wiederholung vom 29.08.2016)

Der würtembergische Reservisten-Krug zeigt auf der Unterseite eine Lithophanie mit der Darstellung einer Abschiedsszene, hier ein Infanterist mit seiner Liebsten.



Der Krug selbst ist in einem insgesamt guten Zustand, so auch der originale Zinndeckel mit dem darauf sitzenden Infanteristen und der Henkel mit dem oben aufgesetzten Württemberger Wappen. Die Malerei zeigt eine schöne Ansicht von Tübingen mit dem Schloss und auch das Wappen von Württemberg.



Diese Art von Krügen wurden in großen Stückzahlen gefertigt. Dabei wurden sie vorgebrannt, vorausstaffiert und anschließend mit den einzelnen Namen personalisiert, hier mit dem Reservistennamen "List". Allerdings gab es die Krüge nicht als Geschenk, sondern sie mussten von den Reservisten käuflich erworben werden, was damals richtig teuer war und ungefähr einem Monatssold entsprach. Da solche Krüge bei den Reservisten sehr beliebt waren, wurden pro Jahr schon mehrere hunderttausend Exemplare in Deutschland hergestellt.



Dieser über 100 Jahre alte Reservistenkrug weist kleine Beschädigungen auf und ist nicht selten. Dennoch ein dekoratives und gut erhaltenes Stück für Sammlerkreise.

Bildquelle: ZDF