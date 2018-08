Objekte vom 28. August 2018

Die Jugendsstil-Vase aus Zinn aus der Zeit um 1905 zeugt von einem hervorragenden kunsthandwerklichem Entwurf und stammt laut Signatur "W Hering" von der bekannten amerikanischen Künstlerin Elsie Ward Hering (1872 - 1923), die in Denver und in Paris studiert hat. Viele Zinn-Gegenstände wurden damals auf Silber hochglanzpoliert, so vermutlich auch das vorliegende Stück, bei dem das prächtige Jugendstil-Dekor mit der an einer Blüte riechenden jungen Frau dabei sehr gut zur Geltung gekommen sein dürfte. Umweltbedingt hat die Figur diesen dunklen Farbton angenommen.



Das Wappen auf der Unterseite mit einer unschönen Lötstelle verweist auf die belgische Stadt Lüttich. Die Initialien "ET" stehen für die Manufaktur Ettlinger Frères, die die Zinnvase in großen Stückzahlen hergestellt haben und die einst ein Verkaufsschlager war.