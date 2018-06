Objekte vom 28. Dezember 2017

Bei diesem sehr gut erhaltenen und wunderschönem Poesiealbum sind nahezu alle Blätter noch fest eingebunden und auch der Zustand des Papiers ist überraschend gut. Die Texte sind in schönsten Kalligraphie-Schriftarten geschrieben und bei den Bildern handelt es sich um echte Zeichnungen und Originalgemälde, bei denen es sich sowohl um Bleistiftzeichnungen als auch colorierte Stiche mit Signaturen handelt.



Das Album gehörte Hedwig Charlotte Manger, die 1767 geboren wurde und sich 1785 mit Johann Gottlieb Schulze verheiratet hat, der unter anderem Gartendirektor in Sanssouci war. Die Texte und Unterschriften dieses historischen Freundschaftsbuchs stammen von der Familie, von Cousinen und Cousins und von Freunden, wobei teilweise in zwei Sprachen, in Französich und in Deutsch geschrieben wurde.

