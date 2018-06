Objekte vom 28. Februar 2018

Das schöne und im Panoramaformat gerahmte Ölgemälde stammt laut Signatur "D. Edzard" von Dietz (Dietrich Hermann) Edzard (1893 - 1963), der ab 1911 in Berlin bei dem berühmten Maler Max Beckmann studiert und gearbeitet hat.



Max Carl Friedrich Beckmann (1844 - 1950): Ein in Leipzig geborener deutscher Maler. Einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Expressionismus



Das Ölgemälde mit dem Titel "Les Roses mauves" (deutsch: Die violetten Rosen) ist in zwei Perspektiven aufgeteilt, im Vordergrund das üppige und hell-violette Blumenbouquet und im Hintergrund die italienische Lagunenstadt Venedig. Aufgrund des Rahmens und des Malstils dürfte das Bild aus den 1950er Jahren stammen und wurde laut aufgeklebtem Zettel von der Adams Gallery in London erworben.



Die Bilder von Dietz Edzard hängen weltweit in Museen und sind begehrte Stücke. Obwohl das Bild mal gereinigt werden müsste und einen neuen Rahmen benötigt, handelt es sich um ein außergewöhnlich schönes und fein gestaltete Ölgemälde von einem gefragten Künstler.



Bildquelle: ZDF