Objekte vom 28. Januar 2019

Unter dem Begriff „Lincoln Rocker“ versteht man jenes Model eines Schaukelstuhls, in welchem der amerikanische Präsident Abraham Lincoln saß, als er am 14. April 1865 im „Ford’s Theatre“ in Washington erschossen wurde. Bei diesem Attentat handelte es sich um den ersten Mordanschlag, dem ein Präsident der Vereinigten Staaten zum Opfer fiel.



Die Bezeichnung „Lincoln Rocker“ ist kein geschützter Begriff und wird relativ inflationär gebraucht, um die Verkaufszahlen zu steigern. Der originale Schaukelstuhl, in welchen Lincoln saß, war mit rotem Samt überzogen und unterscheidet sich in seiner Form von dem hier angebotenen Model. Er wird im „Henry Ford Museum“ in Michigan ausgestellt.



Dieser Schaukelstuhl wurde nach englischem Design aus massivem Mahagoni-Holz gefertigt und punktet mit seinem hohen Sitzkomfort und seiner Lendenwirbel-unterstützenden Form bei einer praktischen geringen Größe.

Bildquelle: ZDF